«Les signes d'agonie du globalisme se multiplient», constate un ex-fonctionnaire international

Selon M.Vehme, "la Banque mondiale et le FMI ont été des spécialistes de l'ajustement structurel. On privatise, on marchandise et puis on écrase la concurrence locale, tout en considérant que des biens aussi essentiels que l'éducation et l'eau potable sont des marchandises comme les autres. C’est un système assez maladroit parce que la Banque mondiale et le FMI sont associés non seulement à ces programmes d'ajustement structurel, mais aussi aux considérations sociétales qui révulsent l'Afrique. On ne fait pas bon accueil en Afrique aux ONG, LGBT, et cetera".