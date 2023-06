https://fr.sputniknews.africa/20230611/le-dollar-americain-sera-bientot-battu-par-cette-monnaie-selon-un-banquier-russe-1059841335.html

Le dollar américain sera bientôt battu par cette monnaie, selon un banquier russe

Le PDG de la banque d'État russe VTB prédit l'inévitable montée du yuan chinois. Le dollar commence en effet à perdre ses positions, une tendance notée par... 11.06.2023

2023-06-11T10:56+0200

2023-06-11T10:56+0200

2023-06-11T11:10+0200

dollar us

dédollarisation

andreï kostine

banque vtb

yuan

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/08/1045452102_0:70:3073:1798_1920x0_80_0_0_264ef0a3b762f6eae3146102a1a1c421.jpg

L'hégémonie du dollar américain est sérieusement remise en cause par la hausse du yuan chinois. Cela s'accompagne de la tentative ratée de Washington de détruire l'économie russe en militarisant le billet vert, a déclaré vendredi à Reuters Andreï Kostine, directeur de la grande banque russe VTB. Dans les circonstances géopolitiques actuelles, de plus en plus de nations s'éloignent des accords commerciaux libellés en dollars et en euros, tandis que la Chine s'oriente vers la suppression des politiques monétaires strictes, note l'un des banquiers russes les plus puissants.Des changements radicaux se profilent dans l'économie mondiale, sapant la mondialisation au moment même où la Chine assume le rôle de première puissance économique mondiale, dit le responsable.Un investissement risquéEt d'ajouter qu'il était également dangereux pour elle de conserver des réserves investies dans les bons du Trésor américain.Le statut du billet vert en tant que monnaie dominante dans le monde n'a cessé de s'éroder ces dernières années en raison des inquiétudes croissantes suscitées par l'envolée de la dette américaine et les sanctions utilisant la monnaie comme levier.La banque VTB a examiné l'utilisation de la monnaie nationale chinoise dans les règlements avec des pays tiers, selon M.Kostine. En septembre dernier, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Iran ont en outre fixé une feuille de route pour augmenter progressivement la part des monnaies nationales dans les règlements mutuels. La dédollarisation en marcheLe dollar américain jouit du statut de monnaie de réserve mondiale depuis plus d'un siècle, après avoir évincé la livre sterling, rappelle Reuters. Des analystes de JPMorgan Chase ont indiqué début juin que l'économie mondiale montrait des signes d'émergence de dédollarisation, dans un contexte d'efforts croissants des économies asiatiques pour défier l'hégémonie de la devise américaine.

2023

