La deuxième plus grande banque russe ouvre un bureau en Iran

Renforçant leurs liens face aux sanctions économiques occidentales, Moscou et Téhéran développent notamment leur coopération bancaire. Une succursale de VTB... 18.05.2023, Sputnik Afrique

VTB, la deuxième plus grande banque de Russie, a ouvert une succursale en République islamique d'Iran, a annoncé mardi 16 mai le vice-ministre iranien de l'Industrie, des mines et du commerce, Ali-Reza Peymanpak.VTB Bank est la première banque russe à être directement représentée en Iran, selon lui. Il affirme que la présence du personnel de VTB dans la capitale iranienne contribuera à renforcer la transparence dans les relations bancaires internationales de son pays, relate l'agence de presse IRNA.L'implantation de VTB à Téhéran permettrait également aux entreprises iraniennes de transférer leurs fonds de ce qui est appelé ‘réseaux de confiance’ vers le système bancaire.En outre, le temps nécessaire au traitement des transactions bancaires pour les entreprises iraniennes passera à moins de 24 heures, selon des experts. Elles auront aussi un accès plus facile aux systèmes bancaires en Europe, en Afrique et en Asie.Un rapprochement face aux sanctionsEn décembre dernier, VTB a lancé un service permettant aux particuliers et aux entreprises de transférer de l'argent vers et depuis l'Iran. Elle a été l'une des premières banques russes à être exclue du système mondial de paiement SWIFT en réaction à l'opération militaire de Moscou en Ukraine.La Russie et l'Iran ont récemment commencé à approfondir leurs liens économiques et énergétiques pour contrer les sanctions occidentales auxquelles sont confrontés les deux pays.

