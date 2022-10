https://fr.sputniknews.africa/20221027/labandon-du-dollar-et-de-leuro-par-la-russie-est-irreversible-dit-le-patron-dune-banque-russe-1056643447.html

"L’abandon du dollar et de l’euro par la Russie est irréversible", dit le patron d’une banque russe

"L’abandon du dollar et de l’euro par la Russie est irréversible", dit le patron d’une banque russe

La Russie va élargir son commerce avec d’autres partenaires à mesure que les relations avec l’Occident se dégradent, a estimé le PDG de la banque russe VTB... 27.10.2022, Sputnik Afrique

La Russie abandonne définitivement le dollar et l’euro dans ses échanges commerciaux avec d’autres pays, a estimé le chef de la grande banque russe VTB.Parmi ceux-ci figurent des pays du continent africain, de l'Union économique eurasiatique et de l’Amérique latine, ainsi que la Turquie, l’Inde, les États du Moyen-Orient et du Proche-Orient, a détaillé Andreï Kostine.Cette tendance s’explique par le changement géographique des partenaires russes.Cap sur la dédollarisationLa Russie, la Chine, l’Inde et l’Iran ont fixé une feuille de route pour augmenter progressivement la part des monnaies nationales dans les règlements mutuels. L’accord a été conclu au cours du dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui s’est tenu en Ouzbékistan les 15 et 16 septembre.Moscou vend déjà son gaz en roubles à la Chine et à la Turquie. Avec l’Inde et l’Iran, la Russie discute de la possibilité de reconnaître mutuellement leurs systèmes nationaux de paiement et d’augmenter les transactions en monnaies nationales.Au sein des BRICS (le groupe qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l’Afrique du Sud), les pays abordent également la question de la mise en place d’une monnaie de réserve internationale, basée sur les monnaies des cinq membres du groupe.

