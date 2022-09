https://fr.sputniknews.africa/20220906/gazprom-reglera-en-roubles-et-en-yuans-les-livraisons-de-gaz-a-la-chine-1056095689.html

Gazprom réglera en roubles et en yuans les livraisons de gaz à la Chine

Gazprom réglera en roubles et en yuans les livraisons de gaz à la Chine

Gazprom et la CNPC vont régler en roubles et en yuans les livraisons de gaz à la Chine via le gazoduc Force de Sibérie, a annoncé ce mardi le géant russe. 06.09.2022, Sputnik Afrique

La société russe Gazprom et la China National Petroleum Corporation (CNPC) vont régler en roubles et en yuans les livraisons de gaz à la Chine via le gazoduc Force de Sibérie, a annoncé ce mardi le géant russe.Le nouveau mécanisme de paiements est une solution mutuellement avantageuse, moderne, fiable et pratique, a déclaré le patron de Gazprom Alexeï Miller lors d'une rencontre de travail par visioconférence mardi avec le président du Conseil d'administration de la CNPC Dai Houliang.Davantage de paiements en roublesDans le cadre de la réponse russe aux sanctions imposées par l'Occident, Moscou a décidé que le gaz russe fourni aux "pays inamicaux" doit être payé en roubles car ses réserves en monnaies étrangères avaient été gelées.Les livraisons de gaz russe à la Turquie seront également payées en roubles, selon l'accord conclu par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de la visite de ce dernier à Sotchi début août.Force de SibérieLes livraisons de gaz russe vers la Chine depuis le gisement de Chayanda en Iakoutie (nord-est de la Sibérie) via le gazoduc en question ont commencé fin 2019. Durant les cinq premières années après leur lancement, le débit doit atteindre 38 milliards de mètres cubes de gaz par an.En 2021, Gazprom a livré à la Chine, via le Force de Sibérie, 10,39 milliards de mètres cubes de gaz, soit 390 millions de plus que prévu par le contrat.

