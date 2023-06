https://fr.sputniknews.africa/20230614/lisolement-de-la-russie-est-il-possible-non-cela-a-deja-ete-prouve-selon-moscou-1059906276.html

"L'isolement de la Russie est-il possible? Non. Cela a déjà été prouvé", selon Moscou

"L’isolement de la Russie est-il possible? Non. Cela a déjà été prouvé", selon Moscou

Il n'est pas possible d'isoler la Russie, a indiqué à Sputnik Afrique la porte-parole de la diplomatie russe. 14.06.2023

Les tentatives d'isoler la Russie sont vouées à l'échec, même si elles continueront d'être entreprises par certains États, a déclaré à Sputnik Afrique Maria Zakharova."Un pays, un peuple et un État qui honorent son histoire, la connaît et la transmet aux générations futures, ne peut être isolé. Ce ne sont que certains groupes qui peuvent s'isoler de nous, mais il est tout simplement impossible de nous isoler", selon la diplomate.Le forum, qui se tient du 14 au 17 juin à Saint-Pétersbourg, réunira plus de 17.000 personnes de 130 pays et territoires, selon la Fondation Roscongress.Salves des sanctionsLes pays occidentaux ont imposé des sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie en représailles de son opération militaire spéciale déclenchée en Ukraine le 24 février 2022. Actuellement, l'Union européenne discute du 11e paquet de sanctions.Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que la politique d'affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme de l'Occident, et les sanctions ont porté un coup sérieux à l'ensemble de l'économie mondiale.L'éviction de la Russie de la scène internationale est "un autre mensonge répété comme un mantra", a fait savoir fin avril le porte-parole du Kremlin. Selon Dmitri Peskov, la Russie ouvre de nouvelles perspectives, le monde est beaucoup plus riche en opportunités que seuls le G7 ou l'Occident collectif.

