https://fr.sputniknews.africa/20230614/enjeux-invites-projets-ce-que-reserve-le-forum-economique-international-de-saint-petersbourg-1059895628.html

Enjeux, invités, projets: ce que réserve le Forum économique international de Saint-Pétersbourg

Enjeux, invités, projets: ce que réserve le Forum économique international de Saint-Pétersbourg

De l’Amérique latine à l’Asie, en passant par l’Afrique et le Proche-Orient: Saint-Pétersbourg accueille ces jours-ci des délégations en provenance des quatre... 14.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-14T07:02+0200

2023-06-14T07:02+0200

2023-06-14T08:15+0200

saint-pétersbourg

russie

afrique

économie

économie mondiale

échanges commerciaux

chine

proche-orient

émirats arabes unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0b/1056472478_0:323:3064:2047_1920x0_80_0_0_659e08732fd3b4a6a021f13c92bdcc92.jpg

Ce 14 juin débute le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). L’événement, avec plus de 20 ans d'histoire, attire annuellement des milliers de participants et visiteurs et accueille également des chefs d’État, de hauts responsables et des experts en provenance de multiples pays.L’édition 2023 n’y fait pas exception. Elle se déroulera sous l'égide de la thématique "Le développement souverain, une base pour un monde juste, unissons nos forces au nom des générations futures".Au menu du forumAu centre de l’attention des participants, le développement de l’économie russe dans le contexte actuel. Le programme du forum mettra en vedette des sociétés technologiques et financières nationales de premier plan, ainsi que de petites et moyennes entreprises russes.Une attention particulière sera accordée aux projets économiques mondiaux, comme l'Union économique eurasiatique et le bloc des BRICS. Les participants ont beaucoup à discuter parce que l’union a toutes les chances de s’élargir. Depuis des décennies, l’objectif principal du forum était précisément l'établissement de nouveaux liens commerciaux qui permettent à la Russie de démontrer sa stabilité économique même sous la pression des sanctions.À échelle internationaleMalgré les voix occidentales attisant un isolement de la Russie sur la scène internationale, de nombreuses délégations étrangères sont en route vers ou sont déjà dans la capitale culturelle russe. Pour rappel, près de 14.000 d’invités en provenance de 130 pays ont participé à l’édition de 2022.Les Émirats arabes unis ayant été désignés comme le pays invité du forum, l’ambassadeur et le ministre de la Culture du pays sont attendus à Saint-Pétersbourg. La délégation de responsables émiratis sera présidée par le ministre de l’Économie.La Russie s’attend à la participation au forum du Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. En outre, la veille, a débuté la visite officielle du Président algérien: Abdelmadjid Tebboune assistera également à l’événement économique à Saint-Pétersbourg.Quid de l’Afrique?Le continent africain devrait y être largement représenté. Le 17 juin, une rencontre entre les représentants de ces pays et Vladimir Poutine est envisagée. Parmi les invités africains, on y retrouve le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président de l’Union africaine et des Comores Azali Assoumani, le Président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso, le Président ougandais Yoweri Museveni, le chef de l’État sénégalais Macky Sall, ainsi que le Président zambien Hakainde Hichilema.Des délégués en provenance de l’Angola, du Burundi, du Mozambique, du Rwanda, de l’île Maurice et d’autres devraient également se déplacer à l’évènement.La participation du Premier ministre cubain, du ministre syrien des Finances, ainsi qu’une délégation mongole et chinoise sont prévues. Le Président de la République serbe, Milorad Dodik, a également reçu une invitation.

saint-pétersbourg

russie

afrique

chine

proche-orient

émirats arabes unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

saint-pétersbourg, russie, afrique, économie, économie mondiale, échanges commerciaux, chine, proche-orient, émirats arabes unis