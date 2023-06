https://fr.sputniknews.africa/20230609/une-delegation-russe-a-alger-la-defense-algerienne-fournit-des-details-1059823213.html

Une délégation russe à Alger: la Défense algérienne fournit des détails

Une délégation russe à Alger: la Défense algérienne fournit des détails

Peu avant l’arrivée du Président algérien en Russie, qui est actuellement en préparation, le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaire... 09.06.2023, Sputnik Afrique

Le directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique russe (FSVTS), Dmitri Chougaïev, en visite à Alger, a été reçu le 8 juin par le général Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a annoncé le ministère algérien de la Défense nationale.Selon le ministère, plusieurs commandants des forces armées, chefs de départements et responsables du ministère de la Défense et de l'état-major algériens ont aussi participé à ces entretiens.Entretiens à Alger à la veille d’une visite de Tebboune en RussieLes rencontres de la délégation russe dirigée par M.Chougaïev avec des hauts gradés algériens précèdent une visite du Président algérien à Moscou actuellement en préparation.Abdelmadjid Tebboune est attendu au Forum économique international qui aura lieu à Saint-Pétersbourg du 14 au 17 juin.En mars, Vladimir Poutine avait invité Abdelmadjid Tebboune à se rendre en Russie pour une visite officielle. La Russie ne cache pas son accointance avec l’Algérie, qu’elle a même qualifiée de l’un de ses principaux partenaires internationaux.

