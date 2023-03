https://fr.sputniknews.africa/20230317/vladimir-poutine-transmet-un-message-a-abdelmadjid-tebboune-1058223549.html

Vladimir Poutine transmet un message à Abdelmadjid Tebboune

Le Président russe a invité son homologue algérien à se rendre en visite officielle en Russie et à assister au deuxième volet du sommet Russie-Afrique. 17.03.2023

algérie

alger

russie

valentina matvienko

vladimir poutine

abdelmadjid tebboune

Pendant ses entretiens avec Abdelmadjid Tebboune à Alger le 16 mars, la présidente du Conseil de la Fédération [chambre haute du Parlement russe, ndlr] lui a transmis une missive de la part de Vladimir Poutine.Pour un monde multipolaireÀ l’issue de sa visite en Algérie, Mme Matvienko a estimé que la coopération des deux pays ne se soumettait pas à la conjoncture et aux influences extérieures.Leurs positions sur l’agenda international étant similaires, la Russie et l'Algérie s'opposent à l'ingérence dans les affaires souveraines d'autres États et soutiennent le droit inaliénable de chaque pays à déterminer sa propre voie de développement.L’Algérie souhaitant rejoindre les BRICS, Valentina Matvienko a promis que la Russie allait soutenir cette démarche."Un très haut niveau" dans les relations bilatéralesLa visite de Mme Matvienko a également été marquée par ses échanges avec le Président du Conseil de la Nation d'Algérie, Salah Goudjil.Ils ont discuté des relations bilatérales avant de visiter ensemble le musée et l'exposition de photos "25 ans du Conseil de la Nation".Tout en soulignant que l'URSS et la Russie ont toujours soutenu l’Algérie, Salah Goudjil a fait remarquer qu'aujourd'hui les relations entre les deux pays dans tous les domaines se maintiennent à un niveau très élevé.

