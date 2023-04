https://fr.sputniknews.africa/20230403/vladimir-poutine-designe-la-ville-russe-qui-accueillera-le-sommet-des-brics-de-2024-1058392564.html

Vladimir Poutine désigne la ville russe qui accueillera le sommet des BRICS de 2024

Vladimir Poutine désigne la ville russe qui accueillera le sommet des BRICS de 2024

Comme il ressort d’un décret signé le 3 avril, le Président russe a désigné Kazan, l'une des plus anciennes villes de Russie, comme lieu pour la réunion des... 03.04.2023, Sputnik Afrique

Le sommet des BRICS de 2024 se déroulera dans la ville russe de Kazan, selon un décret signé ce lundi 3 avril par Vladimir Poutine.Capitale de la République du Tatarstan, à 800 km à l’est de Moscou, Kazan est un grand centre industriel et universitaire ainsi qu'un important nœud de communication.D’après le document, le conseiller du dirigeant russe pour les affaires internationales, Iouri Ouchakov, a été nommé président du comité d'organisation pour la préparation de cette présidence. Il est ainsi chargé d'approuver la composition du comité d'organisation et le plan des événements clés dans un délai d'un mois, précise le texte.La présidence de l’Afrique du SudLes BRICS sont une association de cinq États: le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.L’organisation (communauté des États) a été fondée en juin 2006, dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, avec la participation des ministres de l’Économie brésilien, russe, indien et chinois.Cette année, c’est l’Afrique du Sud qui assure la présidence tournante de l’organisation pour un an et qui abritera le sommet en août 2023.Le 21 mars, Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que 16 pays souhaitaient adhérer aux BRICS et que ce nombre ne fait qu’augmenter chaque mois.

