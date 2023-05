Lavrov: en Afrique on "en a ras le bol" de la pression occidentale relative aux sanctions antirusses

"[Les pays occidentaux] menacent directement et punissent. Certains de mes amis en Afrique et en Amérique latine se plaignent d’en avoir ras le bol des exigences occidentales de se joindre aux sanctions. Je leur ai demandé ce qui leur a été proposé en échange d’un point de vue économique et financier. Ils avouent en baissant les yeux qu’en échange, on leur promet de ne pas les punir. En voilà une diplomatie", a fait savoir le ministre dans une interview accordée à la chaîne de télévision Tsargrad.