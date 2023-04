https://fr.sputniknews.africa/20230428/leconomie-russe-resiste-mieux-que-prevu-aux-sanctions-selon-le-fmi-1058914387.html

L'économie russe résiste mieux que prévu aux sanctions, selon le FMI

Malgré un deuxième trimestre 2022 qui s’est avéré difficile, la capacité de la Russie à diversifier ses exportations lui a permis d’être moins impactée par les... 28.04.2023, Sputnik Afrique

L'économie russe "résiste aux sanctions mieux que ne l'avaient initialement prévu de nombreux observateurs", a déclaré le Fonds monétaire international (FMI) dans ses perspectives économiques régionales d'avril.Selon le FMI, malgré une forte baisse au deuxième trimestre 2022, l'économie russe a réussi à se redresser aux troisième et quatrième trimestres, "limitant la baisse de production à 2,1% en 2022".La Russie a su diversifier ses exportations d’hydrocarbures en établissant des liens commerciaux avec des pays qui n’avaient pas adopté de sanctions contre elle. Cela lui a permis de maintenir le volume de pétrole exporté et d’obtenir des revenus élevés, selon le FMI.La flambée des dépenses publiques, y compris les dépenses liées à la défense, au second semestre 2022, a fait grimper le PIB de la Russie d'environ 4% par rapport à son niveau potentiel, a ajouté le FMI. "Malgré les sanctions qui restreignent considérablement les importations en provenance des pays occidentaux, l'excédent de la balance courante du budget russe a atteint un chiffre record de 227 milliards de dollars."Sanctions économiquesL'Occident a intensifié la pression des sanctions sur la Russie après le lancement par Moscou de son opération militaire spéciale destinée à dénazifier l’Ukraine.Depuis février 2022, l'UE a imposé dix séries de sanctions contre le pays. Le Président russe a déclaré que la politique de confinement et d'affaiblissement de la Russie était une stratégie à long terme de l'Occident et que les restrictions avaient affecté l'ensemble de l'économie mondiale.

