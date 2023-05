https://fr.sputniknews.africa/20230528/russie-et-afrique-veulent-refonder-lordre-mondial-face-a-loccident-selon-un-responsable-russe-1059549261.html

Russie et Afrique veulent refonder l'ordre mondial face à l’Occident, selon un responsable russe

En affichant sa neutralité sur le conflit ukrainien l’Afrique prend fait et cause pour une conception du monde multipolaire, a déclaré Oleg Ozerov, ambassadeur... 28.05.2023, Sputnik Afrique

De nombreux pays non alignés du Sud global, y compris en Afrique, ont maintenu leur neutralité dans le conflit en Ukraine. La Russie considère cette position comme une preuve supplémentaire de l’abandon de l'ordre unipolaire, a déclaré à Newsweek Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant russe.Les pays d’Afrique, qui s’abstiennent régulièrement lors des votes de résolutions contre la Russie à l’Onu, sont conscients qu’un monde multipolaire est en train d’émerger via cette opération militaire spéciale, a souligné le responsable.Cette bataille pour un nouvel ordre multipolaire trouve d’ailleurs un écho aux quatre coins de la planète. De l’Asie aux pays arabes, des voix se lèvent également en Amérique latinepour en finir avec l’hégémonie occidentale, a encore déclaré Oleg Ozerov.Plus que des matières premièresLe rapprochement entre la Russie et certains pays africains s’explique aussi par un ras-le-bol de ces derniers, qui reprochent à l’Occident son attitude néocolonialiste. Européens et Américains ont tendance à voir l’Afrique comme un simple fournisseur des matières premières, a ainsi affirmé Oleg Ozerov. Alors que la Russie, pays lui-même très riche en ressources, cherche à "développer des partenariats égaux".Les pays africains sont aussi agacés par l’idéologie occidentale, qui veut à tout prix imposer ses valeurs au continent, quitte à briser les identités nationales et les traditions, a souligné Oleg Ozerov. La Russie a d’autant plus de facilité à travailler avec l’Afrique que l’Occident "se discrédite lui-même" sur la question des droits de l’Homme et d’autres valeurs.Dans l’espoir de faire émerger un monde multipolaire et plus équitable, la Russie a décidé de renforcer ses liens avec certains partenaires. L’Afrique est en première ligne, comme l’Asie et l’Amérique du Sud, avait ainsi déclaré Vladimir Poutine fin mai.

