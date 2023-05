https://fr.sputniknews.africa/20230524/la-russie-va-renforcer-ses-liens-avec-lafrique-lasie-et-lamerique-latine-assure-poutine-1059444104.html

La Russie va renforcer ses liens avec l’Afrique, l'Asie, et l'Amérique latine, assure Poutine

La Russie apprécie hautement le fait qu'elle a de nombreux partenaires dans différentes régions et sur différents continents. Et, selon Vladimir Poutine, ils... 24.05.2023

La Russie est prête à l'interaction la plus étroite avec tous les pays intéressés pour faire face aux menaces et aux défis qui se dressent devant l'Humanité, a déclaré le Président Poutine lors de la réunion internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité qui se déroule ce 24 mai dans la région de Moscou.Selon lui, la Russie apprécie hautement le fait qu'elle a de nombreux partenaires dans différentes régions et sur différents continents:Vers un monde multipolaire équitableVladimir Poutine s’est également dit convaincu que la Russie et ses alliés parviendraient à la formation d'un monde plus juste, alors que le modèle de développement discriminatoire disparaîtrait irréversiblement."Je suis sûr qu'ensemble, nous parviendrons à la formation d'un monde multipolaire plus juste, et l'idéologie de l'exclusivité, ainsi que le système néocolonial, qui a permis d'exploiter les ressources du monde entier, deviendront inévitablement du passé", a-t-il dit.

