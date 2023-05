https://fr.sputniknews.africa/20230518/moscou-propose-daider-les-pays-africains-a-faire-face-au-diktat-de-loccident-1059335446.html

Moscou propose d'aider les pays africains à "faire face au diktat de l’Occident"

La Russie se propose d’œuvrer pour renforcer la souveraineté des pays africains, selon un ambassadeur itinérant russe. Cette souveraineté leur permettra de... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T16:35+0200

2023-05-18T16:35+0200

2023-05-18T16:35+0200

russie

afrique

souveraineté

politique

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0a/1058479670_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_5081bb61503e0425395dbdf5b1def312.jpg

Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et également chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique, estime que davantage de souveraineté aidera les pays africains à résister au diktat occidental et à faire valoir leurs prises de position dans la politique internationale.Un forum organisé depuis 2009Il a noté que cela correspondait "à la situation mondiale actuelle dans le contexte d’une confrontation entre l’Occident et ceux qui ne s’inscrivent pas dans son système de valeurs et d’orientations".Le forum Russie-Monde islamique est organisé à Kazan depuis 2009. Cette plateforme sert à renforcer les liens entre la Russie et les pays de l’Organisation de la coopération islamique dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique, social et culturel.

