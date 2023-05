https://fr.sputniknews.africa/20230518/sommet-russie-afrique-lukraine-nest-pas-au-menu-mais-pourra-etre-discutee-1059330224.html

Sommet Russie-Afrique: l’Ukraine n’est pas au menu, mais pourra être discutée

Les organisateurs du Forum Russie-Afrique n’envisagent pas spécifiquement de discuter de la situation en Ukraine, sans cependant s’interdire de l’évoquer, a fait savoir Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et également chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique.Le diplomate a réagi à une initiative de paix lancée tout récemment par les dirigeants de six pays africains.Il a ajouté que le sommet était orienté sur l’essor des relations bilatérales entre la Russie et les pays africains.Initiative de paix africaineLe Président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mardi 16 mai que six États africains enverraient une mission de paix en Russie comme en Ukraine et que les dirigeants de ces deux pays étaient d’accord pour la recevoir.Les Présidents de la Zambie, du Sénégal, du Congo, de l’Ouganda et de l’Égypte feront également partie de cette mission.Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov cette mission pourrait se rendre en Russie à la mi-juin. Les réponses à l’invitation continuent d’arriverPour ce qui est du sommet Russie-Afrique qui se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, M.Ozerov a précisé que plusieurs dizaines de pays africains avaient déjà confirmé leur participation.La première édition du sommet s’était tenue fin octobre 2019 à Sotchi, réunissant des représentants officiels de 54 pays africains. Ses participants ont signé un total de 92 accords, contrats et mémorandums.

