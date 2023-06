https://fr.sputniknews.africa/20230614/un-doigt-dhonneur-a-washington-de-la-part-dun-allie-cle-au-moyen-orient-1059903728.html

Un "doigt d’honneur" à Washington de la part d’un allié clé au Moyen-Orient

Un "doigt d’honneur" à Washington de la part d’un allié clé au Moyen-Orient

Les tentatives des États-Unis pour sauver leur influence déclinante au Moyen-Orient semblent échouer, indique un analyste d’Al Jazeera. L’Arabie saoudite... 14.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-14T09:47+0200

2023-06-14T09:47+0200

2023-06-14T09:56+0200

moyen-orient

états-unis

chine

russie

arabie saoudite

pétrole

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103858/89/1038588952_0:25:4404:2502_1920x0_80_0_0_a791b62a3304ff2641cefbc9bef940af.jpg

Les États-Unis perdent du terrain au Moyen-Orient, alors que Washington est le seul responsable de la situation, écrit Marwan Bishara, analyste de la chaîne qatarienne Al Jazeera.En effet, les pays de la région ont amélioré en 2022 leurs relations avec la Chine et l’Iran et maintenu des liens étroits avec la Russie.En revanche, Washington multiplie les pressions sur certains États du Moyen-Orient, "laissant entendre que sa patience est à bout", considère l’analyste.L'Arabie saoudite a jusqu'à présent refusé la demande américaine d'augmenter la production de pétrole pour diminuer son prix et d’ainsi compenser l’impact des sanctions occidentales imposées contre la Russie.De plus, cet État entretient de bonnes relations avec Moscou et "traîne des pieds dans son soutien à l'Ukraine". "Le ‘doigt d’honneur à Washington’ du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane l'aurait rendu extrêmement populaire dans la région", selon Marwan Bishara.Phénomène régionalCette nouvelle attitude envers les États-Unis n'est pas caractéristique uniquement de l’Arabie saoudite: pour l’expert d’Al Jazeera, il s’agit d’un phénomène régional. Ainsi, les Émirats arabes unis, un autre allié des États-Unis, ont également cultivé des liens plus étroits avec la Chine, tout en travaillant avec l'Iran, la Russie et l'Inde.De plus, plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, ont récemment demandé à rejoindre le groupe des BRICS, comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. "Et ce malgré le régime de sanctions de plus en plus large imposé par l'Occident à la Russie", poursuit l’expert.Entre 2000 et 2021, les échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et la Chine sont passés de 15,2 à 284,3 milliards de dollars. Au cours de la même période, le commerce avec les États-Unis n'a augmenté que modestement, passant de 63,4 à 98,4 milliards de dollars, selon Al Jazeera.

moyen-orient

états-unis

chine

russie

arabie saoudite

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moyen-orient, états-unis, chine, russie, arabie saoudite, pétrole, joe biden