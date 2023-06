https://fr.sputniknews.africa/20230611/un-autre-pays-des-brics-soutient-linitiative-de-paix-africaine-en-ukraine-1059838237.html

Un autre pays des BRICS soutient l'initiative de paix africaine en Ukraine

Faisant écho au dirigeant chinois, le Premier ministre indien a également soutenu, dans un entretien avec Cyril Ramaphosa, la proposition de six pays d'Afrique... 11.06.2023, Sputnik Afrique

Le Premier ministre indien Narendra Modi a examiné par téléphone avec le Président sud-africain Cyril Ramaphosa l'initiative de paix de pays d'Afrique concernant le conflit en Ukraine, indique un communiqué publié par le ministère indien des Affaires étrangères.Initiative africaineM.Ramaphosa et cinq autres dirigeants africains s'apprêtent à se rendre à la mi-juin à Moscou et à Kiev pour tenter de contribuer à régler le conflit en Ukraine. Il s'agit des Présidents d’Afrique du Sud, des Comores, du Congo-Brazzaville, d’Ouganda, du Sénégal, de Zambie et d’Égypte. Les Présidents des deux pays concernés ont approuvé cette initiative. La veille, le numéro un sud-africain en a parlé à son homologue chinois Xi Jinping. Celui-ci a pour sa part a approuvé l’initiative africaine, la qualifiant de "bonne chose". Coopération au sein des BRICSLe dialogue a également porté sur une série de questions de portée globale dont la coopération au sein des BRICS sur fond de présidence de l'Afrique du Sud en 2023, précise le communiqué.Le groupe des BRICS réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Plusieurs pays dont l'Argentine et l'Iran souhaitent y adhérer également. L'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte y songent également, selon la diplomatie chinoise. La présidence annuelle du groupe est passée de la Chine à l'Afrique du Sud début 2023.

