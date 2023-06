https://fr.sputniknews.africa/20230610/ce-pays-du-moyen-orient-rejoint-les-efforts-de-la-lutte-antiterroriste-en-afrique-1059825968.html

Ce pays du Moyen-Orient rejoint les efforts de la lutte antiterroriste en Afrique

Ce pays du Moyen-Orient rejoint les efforts de la lutte antiterroriste en Afrique

L’Arabie saoudite a rejoint la présidence d’un groupe de réflexion consacré aux affaires africaines, notamment aux dangers émanant des terroristes de Daech*... 10.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-10T10:18+0200

2023-06-10T10:18+0200

2023-06-10T10:37+0200

moyen-orient

afrique subsaharienne

arabie saoudite

terrorisme

menace terroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud a annoncé jeudi 8 juin que son pays s’engageait dans la lutte contre l’organisation terroriste Daech* en Afrique, selon le site d’actualité mauritanien Sahara médias.L’Arabie saoudite a rejoint la présidence du groupe de réflexion sur les affaires africaines pour faire face aux dangers que l’organisation terroriste représente dans plusieurs régions.L’annonce a été faite lors d’une réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech* que le ministre a co-présidé à Riyad avec son homologue américain Antony Blinken.Faisal bin Farhan a précisé que l’Arabie saoudite avait rejoint la présidence du groupe de réflexion aux côtés du Maroc, des États-Unis, de l’Italie et du Niger.Des efforts supplémentaires pour combattre le terrorismeIl a réaffirmé que la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme exigeait des efforts supplémentaires pour gagner les esprits non seulement à travers les moyens médiatiques, culturels et éducatifs, mais aussi à travers la présentation d’un modèle pratique pour un avenir meilleur basé sur la tolérance, l’ouverture, le développement durable et la prospérité.Le ministre a souligné que son pays avait toujours estimé que la voie menant à la sécurité, à la stabilité, au développement et à la prospérité exigeait des efforts collectifs visant à combattre le terrorisme et ses groupes criminels, ainsi qu’à faire face à l’idéologie extrémiste contraire à toutes les valeurs religieuses, universelles et morales.*Organisation terroriste interdite en Afrique

moyen-orient

afrique subsaharienne

arabie saoudite

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moyen-orient, afrique subsaharienne, arabie saoudite, terrorisme, menace terroriste