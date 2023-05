Six terroristes tués et violences intercommunautaires dans l'ouest du Niger

Une offensive menée lors de l'opération antiterroriste Niya (Volonté, en langue locale) dans la zone d'Ayorou, a permis d'arrêter 19 terroristes, d'en tuer six et de détruire deux véhicules, indique le ministère de la Défense dans son bulletin hebdomadaire.



Six armes d'assaut et une mitrailleuse, ainsi que des munitions et des moyens de communication, ont été récupérés, ajoute le ministère.



L'opération Niya, forte de plus de 2.000 hommes, est déployée depuis février 2022 dans cette région de Tillabéri proche de la frontière malienne et théâtre d'actions sanglantes de groupes terroristes liés à Al-Qaïda* et à Daech*.



La région de Tillabéri, d'une superficie de 100.000 km2, se situe dans la zone dite "des trois frontières" entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Plusieurs ethnies - djerma, peul, touareg et haoussa - vivent dans cette région.



Selon des sources locales citées par des médias, de "violents affrontements" ont opposé fin avril et début mai, des sédentaires djerma et des éleveurs nomades peuls dans des villages et hameaux riverains du fleuve Niger, faisant "plusieurs tués, des blessés" et "de nombreux déplacés".