De nombreux terroristes éliminés dans la région du lac Tchad

De nombreux terroristes ont été éliminés et des armes lourdes récupérées par les troupes de la Force multinationale mixte (FMM) aux abords du lac Tchad, a... 15.05.2023, Sputnik Afrique

tchad

afrique subsaharienne

terrorisme

Ces dernières avancées ont été enregistrées jeudi lors d'une nouvelle offensive contre les groupes terroristes de Boko Haram* et de Daech* en Afrique de l'Ouest (ISWAP), a-t-il poursuivi.L'opération a été menée en réponse à une récente attaque terroriste déjouée contre une base de la FMM dans la région d'Arege, dans l'État nigérian de Borno, a indiqué M. Adegoke. "Des dizaines de terroristes ont été neutralisés au cours de la rencontre".Il a ajouté que les opérations menées par les troupes de la FMM ont réduit la capacité des groupes extrémistes à mener leurs activités dans la région du bassin du lac Tchad.Selon son site Internet officiel, la FMM, qui a commencé ses opérations en juillet 2015, est une formation multinationale combinée comprenant des troupes du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria. Elle a son quartier général à N'Djamena, au Tchad, et a pour mandat de mettre fin aux activités de Boko Haram et d'autres groupes terroristes dans la région du bassin du lac Tchad. *Organisation terroriste interdite en Russie

tchad

afrique subsaharienne

tchad, afrique subsaharienne, terrorisme