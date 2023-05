https://fr.sputniknews.africa/20230528/larabie-saoudite-negocie-son-adhesion-a-la-banque-des-brics-1059529812.html

L'Arabie saoudite négocie son adhésion à la banque des BRICS

L'Arabie saoudite négocie son adhésion à la banque des BRICS

Riyad, qui souhaite rejoindre les BRICS, a commencé à entreprendre des démarches concrètes. L'Arabie saoudite est en pourparlers pour rejoindre la Nouvelle... 28.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-28T08:24+0200

2023-05-28T08:24+0200

2023-05-28T08:25+0200

brics

arabie saoudite

nouvelle banque de développement (ndb)

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0b/1058514837_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_a84a29b3f576d14e4ce98520c7ad8f8c.jpg

La Nouvelle Banque de développement (NBD), prêteur basé à Shanghai, est en pourparlers avec l'Arabie saoudite sur l'admission du pays en tant que neuvième membre, rapporte le FT, citant une déclaration de la Banque.Les pourparlers avec l'Arabie saoudite interviennent alors que la NBD se prépare à se lancer dans une évaluation formelle de ses options de financement.Avantages d’une éventuelle adhésionL'entrée de l'Arabie saoudite dans l'organisation renforcera les liens entre les membres de la Banque, qui a été créée par "les plus grandes économies émergentes du monde comme alternative aux institutions de Bretton Woods dirigées par l'Occident", note l'article.L'adhésion renforcerait les liens de Riyad avec les BRICS à un moment où l'Arabie saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut, poursuit également des relations plus étroites avec la Chine. Le Président chinois Xi Jinping a salué une "nouvelle ère" dans les relations entre les pays lors de sa visite dans le Royaume à la fin de 2022. Pékin a négocié en mars dernier un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour reprendre les relations diplomatiques.La Banque en questionLa NBD a été créée en 2015 par les BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – pour prêter à des projets de développement dans les économies émergentes. Il a prêté 33 milliards de dollars à plus de 96 projets dans les cinq pays membres fondateurs et a élargi son adhésion pour inclure les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Bangladesh.

arabie saoudite

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, arabie saoudite, nouvelle banque de développement (ndb), international