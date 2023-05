https://fr.sputniknews.africa/20230517/les-brics-seduisent-de-plus-en-plus-de-pays-mecontents-de-lordre-occidental-1059316767.html

Les BRICS séduisent de plus en plus de pays "mécontents" de l’ordre occidental

Les BRICS séduisent de plus en plus de pays "mécontents" de l’ordre occidental

Les BRICS tentent de construire un nouvel ordre mondial et l'attrait de leur cause ne cesse de croître auprès d'autres pays faisant grief aux États-Unis et à... 17.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-17T17:17+0200

2023-05-17T17:17+0200

2023-05-17T17:17+0200

occident

brics

élargissement

valeurs

alternative

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058535147_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_fff388211eb51862395cd4f332a912f5.jpg

Ana Palacio, ancienne vice-présidente de la Banque mondiale, estime que les pays en développement qui se sentent exclus sont à la recherche d’une alternative au système occidental, dont les promesses de poursuivre les réformes n’ont pas abouti.Les pays en développement sont, selon elle, mécontents de la "conditionnalité" qui leur a été imposée par les institutions dominées par l’Occident.Méfiance envers les normes et valeurs occidentalesIls reprochent également à l’Occident son ‘deux poids deux mesures’ sur des questions politiques vitales -notamment la transition verte- ainsi que ses limites en matière de partage des technologies."Peut-être plus important encore, ils considèrent les normes et les valeurs occidentales avec méfiance comme une feuille de vigne au comportement intéressé des pays occidentaux."Une leçon pour l’OccidentDans leur recherche d’une alternative, ces pays tournent leurs regards vers les BRICS. Mme Palacio rappelle que 19 pays, dont l’Argentine, la Turquie et l’Arabie saoudite, ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe."On peut se demander ce qu’il se passerait si des pays comme l'Argentine ou l'Arabie Saoudite se joignaient à ce projet", s’interroge-t-elle.

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

occident, brics, élargissement, valeurs, alternative