L’Occident a demandé à Kiev de "tuer autant de Russes que possible", admet un ministre ukrainien

Les Occidentaux étaient hésitants à fournir des armes à l’Ukraine au début du conflit et ont plutôt conseillé à Kiev de tuer le plus de Russes possibles avec... 13.06.2023, Sputnik Afrique

international

ukraine

occident

pays occidentaux

tuerie

livraison d'armes à l'ukraine

Dans les premiers mois du conflit, les Occidentaux ont recommandé à Kiev d’infliger le plus de pertes possibles à la Russie avant d’éventuellement déposer les armes, a affirmé à Foreign Affairs le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov.Les Occidentaux étaient sceptiques quant à une victoire ukrainienne et n’ont pas voulu fournir directement des armes de gros calibres, a expliqué le responsable. À la place, les alliés de Kiev lui ont conseillé un maximum de Russes dans la tombe.Les États-Unis et l’Europe ont par la suite décidé de fournir une "vaste gamme d’armes, de plus en plus sophistiquée", a ajouté le ministre. Les lance-missiles Stinger sont finalement arrivés et la machine ne s’est plus arrêtée, jusqu’à aujourd’hui envisager la livraison de chasseurs F-16, a encore expliqué le responsable.Dérapages en pagailleLes confessions n’ont rien d’étonnantes, à en juger les propos très radicaux tenus par plusieurs responsables occidentaux sur la Russie ces derniers mois. "Les Russes meurent… Nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent", avait par exemple déclaré le sénateur américain Lindsey Graham, fin mai. Des propos tenus en plein entretien avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou avait d’ailleurs lancé un mandat d’arrêt contre l’élu.La Russie reproche par ailleurs à l’Occident de fermer les yeux sur certaines déclarations de Kiev appelant à "tuer tous les Russes". Une approche qui relève du génocide, comme l’avait souligné récemment Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.Certains médias ukrainiens s’inscrivent dans la même ligne, appelant à l’extermination des enfants russes ou à la castration des prisonniers de guerre russe, comme l’avait indiqué devant l’Onu Kirill Vychinski, directeur exécutif de l’agence Rossiya Segodnya.

ukraine

occident

