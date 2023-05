https://fr.sputniknews.africa/20230530/lavrov-au-burundi-loccident-soutient-le-genocide-des-russes-1059604463.html

Lavrov au Burundi: "L’Occident soutient le génocide des Russes"

Lavrov au Burundi: "L’Occident soutient le génocide des Russes"

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, en visite au Burundi, a pointé du doigt la position de l’Occident qui soutient le génocide des Russes en... 30.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-30T20:56+0200

2023-05-30T20:56+0200

2023-05-30T21:50+0200

afrique subsaharienne

burundi

russie

international

sergueï lavrov

occident

soutien

génocide

ukraine

crise en ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/11/1058674268_0:66:3007:1757_1920x0_80_0_0_5c12a418942cfdfc216fc7319a47d622.jpg

L’Occident soutient directement le génocide des Russes en fermant les yeux sur les déclarations de Kiev qui promet de "tuer tous les Russes", a déclaré ce mardi 30 mai le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite au Burundi.Pour le chef de la diplomatie russe, les armes occidentales fournies à Kiev en est la parfaite illustration.Selon M.Lavrov, la déclaration de l'Occident selon laquelle les armes occidentales ne doivent pas être utilisées contre le territoire russe est un mensonge de plus.Position équilibrée de l’AfriqueDans cette optique, le ministre russe a salué la position équilibrée des pays africains à l’égard du conflit en Ukraine.Les pays africains proposent des initiatives de règlement de la crise ukrainienne "d’une manière honnête et en partant du désir d’apporter leur assistance. Nous apprécions cette attitude", a déclaré M.Lavrov.Le 14 mai, le Président sud-africain avait annoncé que plusieurs pays d’Afrique avaient "discrètement" œuvré pour convaincre la Russie et l’Ukraine d’entamer des négociations. Lors d’un entretien téléphonique avec le Président russe le 12 mai, Cyril Ramaphosa a exposé cette initiative. Vladimir Poutine a soutenu ce projet, selon le Kremlin.Six Présidents africains entendent se rendre à Moscou et à Kiev. Outre le Président sud-africain, cette mission comprend ses homologues d’Égypte, de Zambie, du Congo-Brazzaville, du Sénégal et d’Ouganda.Propos sur la mort des RussesL’administration du Président ukrainien a récemment partagé une vidéo où le sénateur américain Lindsey Graham parle de la mort des Russes et se félicite de l’investissement des autorités américaines dans le cadre de l’aide à Kiev.Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, avait déclaré à Yahoo News que les services de sécurité ukrainiens "ont tué et continueront à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à ce que l'Ukraine l'emporte complètement". Il a ensuite tenté de se justifier en affirmant qu'il ne faisait pas référence à tous les Russes, mais seulement aux "criminels de guerre".

afrique subsaharienne

burundi

russie

occident

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burundi, russie, international, sergueï lavrov, occident, soutien, génocide, ukraine, crise en ukraine