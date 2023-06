https://fr.sputniknews.africa/20230613/fini-de-jouer-la-france-aimerait-voir-lukraine-negocier-apres-sa-contre-offensive-1059888234.html

Fini de jouer: la France aimerait voir l’Ukraine négocier après sa contre-offensive

La contre-offensive ukrainienne en cours doit pouvoir déboucher sur des négociations de paix, a affirmé le Président français Emmanuel Macron. Paris multiplie... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Alors que la contre-offensive ukrainienne entraîne d’importantes pertes pour les forces de Kiev, notamment sur l’axe de Zaporojié, certains songent déjà à la suite des opérations. Le Président français Emmanuel Macron espère ainsi que Kiev acceptera de s’asseoir à la table des négociations après ses manœuvres militaires, comme il l’a expliqué lors d’une conférence de presse avec ses homologues allemands et polonais.Le chef d’État a néanmoins affirmé que le soutien de la France durerait "le temps nécessaire". Il a souligné que les livraisons d’armes à Kiev s’étaient intensifiées et continueraient dans les semaines à venir.Le trouble jeu françaisCe n’est pas la première fois que Paris tente de jouer la carte de l’apaisement en Ukraine, tout en continuant à livrer du matériel à Kiev, notamment les fameux canons Caesar. La France semble en particulier compter sur la Chine pour pousser les deux belligérants aux pourparlers. Pékin est un des rares acteurs à pouvoir "changer la donne" dans le conflit, avait ainsi déclaré une source de l’Élysée à CNN, début avril.Des manœuvres françaises qui ne semblent pas du goût de l’administration Biden. En coulisse, la Maison-Blanche s’agacerait ainsi des initiatives d’Emmanuel Macron, révélaient récemment des personnes proches du dossier à Bloomberg.En parallèle du double jeu français, d’autres initiatives pour la paix en Ukraine ont émergé ces derniers mois. Pékin avait ainsi présenté un plan en 12 points en février, snobé par les puissances occidentales. L’Afrique a également mis sur pied une mission de paix, qui doit se rendre en Russie et en Ukraine mi-juin.Ce 10 juin, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky avait confirmé qu’une contre-offensive était en cours. Les forces ukrainiennes se sont heurtées aux défenses russes, en particulier sur l’axe de Zaporojié où des chars Leopard allemands et des Bradley américains ont été détruits.

