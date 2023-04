https://fr.sputniknews.africa/20230402/la-france-pense-que-la-chine-est-la-seule-a-pouvoir-renverser-la-table-a-propos-de-lukraine-1058383596.html

La France pense que la Chine est la seule à pouvoir renverser la table à propos de l’Ukraine

La France pense que la Chine est la seule à pouvoir renverser la table à propos de l’Ukraine

Seule une intervention de Pékin sur le dossier ukrainien peut rebattre les cartes, a déclaré à CNN une source proche du Président français. Emmanuel Macron... 02.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-02T15:39+0200

2023-04-02T15:39+0200

2023-04-02T15:39+0200

international

chine

ukraine

paix

négociations

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/02/1046081747_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_c38c25bd61661247cbc209448e7c2ea5.jpg

La diplomatie chinoise boxe dans la catégorie poids lourds. C’est en tout cas le constat qui semble s’imposer du côté de Paris, où certains responsables voient Pékin comme la clef de futures négociations, rapporte CNN.Des propos qui éclairent d’un jour nouveau la prochaine visite d’Emmanuel Macron en Chine. Le Président français doit en effet se rendre sur place du 5 au 7 avril, alors que les liens entre l’UE et l’Empire du milieu se sont relâchés ces dernières années.Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne a admis que les relations étaient devenues "plus distantes et difficiles", appelant à les "rééquilibrer". La responsable accompagnera d’ailleurs le Président français dans son déplacement.Plan de paix chinoisPékin a montré sa volonté de s’investir sur le dossier ukrainien ces derniers mois, en proposant notamment un plan pour la paix en douze points, tentant de concilier le respect de la souveraineté ukrainienne et les garanties de sécurité réclamées par la Russie.Ce document a été accueilli favorablement par Moscou. Le Président russe Vladimir Poutine a ainsi affirmé que les propositions chinoises pouvaient "servir de base pour un règlement pacifique" du conflit. Washington s’est montré beaucoup plus circonspect, le Département d'État américain considérant ce plan comme une "manœuvre tactique" de Pékin.Le Président chinois Xi Jinping s’était par ailleurs rendu à Moscou fin mars, pour discuter avec son homologue russe. Une série d’accords pour renforcer le partenariat géostratégique entre les deux pays avaient été signés. Les relations entre Moscou et Pékin revêtent une "importance vitale pour l’ordre mondial moderne et le destin de l’humanité", avait déclaré le dirigeant chinois à cette occasion.Avant cette visite, Pékin avait déjà souligné que les relations entre les deux pays étaient "solides comme un roc".

chine

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chine, ukraine, paix, négociations, diplomatie