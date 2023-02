https://fr.sputniknews.africa/20230221/-solides-comme-un-roc-pekin-na-aucun-doute-sur-ses-relations-avec-moscou-1057986168.html

"Solides comme un roc": Pékin n’a aucun doute sur ses relations avec Moscou

Pékin continue d’entretenir des relations cordiales avec Moscou, dans un contexte international tendu, affirme le ministère chinois des Affaires étrangères. 21.02.2023, Sputnik Afrique

Malgré les remontrances américaines, les relations entre la Chine et la Russie restent au beau fixe. Pékin a réaffirmé sa confiance en la pérennité des liens entre les deux pays, par la voix de Wang Yi, directeur du bureau central des affaires étrangères du Parti communiste chinois.Les deux États semblent être sur la même longueur d’ondes, puisque Nikolaï Patrouchev a également déclaré que les relations avec la Chine étaient précieuses et ne seraient être soumises "à la conjecture extérieure".Plan de paix et menaces américainesDepuis le début du conflit, la Chine a toujours plaidé pour un règlement diplomatique du différend entre Moscou et Kiev, tout en affirmant que les intérêts sécuritaires de la Russie devaient être respectés.Ce 18 févier, Pékin a fait un pas de plus, annonçant vouloir présenter un plan de paix pour mettre un terme au conflit.Cependant, dans le même temps, la Chine a subi les foudres des États-Unis, qui la soupçonnent de vouloir livrer des armes à Moscou. Un "soutien létal" qui engendrerait des conséquences, a averti le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Pékin a répondu qu’il n’acceptait pas que les relations sino-russes soient ainsi pointées du doigt.L’administration Biden avait déjà provoqué la colère chinoise un peu plus tôt, en abattant un ballon au-dessus de la Caroline du Sud. Le Pentagone avait affirmé qu’il s’agissait d’un aéronef espion alors que Pékin soutenait qu’il était utilisé à des fins météorologiques.

