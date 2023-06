https://fr.sputniknews.africa/20230612/les-liens-entre-les-journalistes-russes-et-africains-dans-le-viseur-de-moscou-1059871241.html

Les liens entre les journalistes russes et africains dans le viseur de Moscou

"De nouveaux points en commun" et "un nouvel élan" pour la coopération médiatique. C’est ainsi que Moscou perçoit le forum des médias tenu ces jours-ci au... 12.06.2023, Sputnik Afrique

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova s’est dite certaine que suite au forum des médias au Caire, Moscou contribuera au renforcement des liens entre les communautés médiatiques de la Russie et des pays d’Afrique.Et d’ajouter que les résultats du forum des médias seront dans le viseur de Moscou.Ce premier forum des médias russo-égyptien se tient sous le titre de "Le statut des médias égyptiens et africains dans la perspective de l'évolution des médias mondiaux" et aussi en amont du sommet Russie-Afrique.Mme Zakharova a d’ailleurs fait remarquer que ce dernier qui aura lieu fin juillet à Saint-Pétersbourg servira de bonne occasion pour poursuivre le dialogue entre les journalistes de Russie et d'Égypte, ainsi que d'autres pays africains.Elle a rappelé à ce titre que la première édition du sommet en 2019 avait été organisée sous la présidence conjointe du Président russe et du Président égyptien.Enjeux du sommetLa porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a en outre dit espérer que la délégation égyptienne "sera également largement représentée".En effet, 54 chefs d’États africains ont été invités à assister au deuxième volet du sommet Russie-Afrique. Auparavant, l’ambassadeur de Russie en Égypte avait fait remarquer que la visite du Président Fattah Al-Sissi était très attendue.Selon le diplomate russe, le sommet résoudra deux problèmes: il devra renforcer la coopération économique entre la Russie et les pays africains, ainsi qu’accroître le rôle de l'Afrique dans l'ordre mondial multipolaire émergent.Moscou s'attend à des décisions cruciales pendant le sommet à Saint-Pétersbourg, a par ailleurs déclaré le représentant spécial du Président pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov.

