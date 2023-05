https://fr.sputniknews.africa/20230525/loccident-fait-pression-sur-lafrique-pour-torpiller-le-sommet-russie-afrique-selon-moscou-1059483928.html

L’Occident fait pression sur l’Afrique pour torpiller le sommet Russie-Afrique, selon Moscou

Certains pays d’Afrique se sont plaints de pressions occidentales pour les dissuader de participer au prochain sommet Russie-Afrique, a déclaré Nikolaï... 25.05.2023, Sputnik Afrique

Le futur sommet Russie-Afrique agace les Occidentaux. Plusieurs pays africains se sont en effet plaints de pressions visant à les décourager de participer à la rencontre, comme l’a affirmé Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie.Ces pays africains ont déclaré que Washington et ses alliés les avaient aussi découragés de se rendre à la dernière réunion sur la sécurité internationale, qui se tient actuellement à Moscou, a ajouté le responsable russe.Plusieurs pays africains voient dans ces intimidations une approche "néocolonialiste", a encore souligné le responsable. Ils espèrent que la Russie les aidera à s’affirmer pour "ne plus dépendre de l’Occident".Aide occidentaleLes pays africains se tournent vers Moscou pour se défendre et se protéger des "révolutions de couleurs", a encore souligné Nikolaï Patrouchev. Mais aussi pour obtenir une aide au développement, sans arrière-pensées.Certains pays du continent déplorent en effet que l’aide occidentale finisse par les plonger dans une situation de dépendance.Politique de sanctionsCe n’est pas la première fois que des pressions sont constatées sur les pays africains, pour qu’ils modifient leur relation avec Moscou. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen aurait même examiné les sanctions antirusses de tous les pays africains visités lors de sa dernière tournée sur le continent, comme l’avait récemment affirmé à Sputnik l'ambassadeur itinérant russe Oleg Ozerov.Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov avait déjà dénoncé des tentatives d’intimidations à propos du sommet Russie-Afrique, début avril. Il avait accusé les Occidentaux de vouloir "torpiller" la rencontre, tout en notant que de nombreux pays africains n’étaient plus prêts à "sacrifier leurs intérêts fondamentaux pour Washington et ses lèche-bottes".Le second sommet Russie-Afrique sera organisé à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet. Moscou a envoyé des invitations à tous les pays du continent, ne fermant la porte à personne, au contraire des États-Unis qui se montrent souvent plus sélectifs pour leur traditionnel sommet États-Unis-Afrique.Des dizaines de pays ont d’ores et déjà déclaré qu’ils se rendraient au sommet Russie-Afrique, notait en mai auprès de Sputnik, l'ambassadeur itinérant russe Oleg Ozerov. Les réponses arrivent "tous les jours".

