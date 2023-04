https://fr.sputniknews.africa/20230406/toute-lafrique-sera-presente-au-2e-sommet-russo-africain-selon-lambassadeur-equato-guineen-1058425399.html

"Toute l’Afrique sera présente" au 2e sommet russo-africain, selon l’ambassadeur équato-guinéen

Les relations russo-africaines sont vues d’un mauvais œil par l’Occident. Mais les efforts occidentaux visant à saper la tenue du prochain sommet... 06.04.2023, Sputnik Afrique

Le 2e sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg en juillet, réunira tous les pays du continent malgré l’opposition de l’Occident, a déclaré le 5 avril Luciano Nkogo Ndong Ayekaba, ambassadeur de Guinée équatoriale à Moscou. "L'Afrique est maintenant heureuse de retrouver la Russie. Vous verrez comment se déroulera le sommet de Saint-Pétersbourg: il n'y aura pas d'espace libre. Toute l'Afrique sera présente", a-t-il indiqué à la Première chaîne de télévision russe.Réception des lettres de créances de trois pays africainsL’ambassadeur équato-guinéen, ainsi que ses homologues zimbabwéen et guinéen ont remis leurs lettres de créance au Président russe lors d’une cérémonie solennelle organisée au Kremlin.Pendant l’évènement, Vladimir Poutine a rappelé que l’URSS avait été le premier pays à reconnaître la Guinée équatoriale en tant qu’État indépendant. Le Président russe a aussi fait grand cas de la vieille amitié entre la Russie et le Zimbabwé ainsi que des relations amicales entre Moscou et la Guinée-Conakry.Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet à Saint Pétersbourg. Tandis que toute l’Afrique y est conviée, l’Occident essaie tant bien que mal d’isoler la Russie et d’empêcher la tenue ce grand évènement censé participer à la création du monde multipolaire.

afrique, russie, international, guinée équatoriale, mozambique, guinée-conakry, lettre de créances, afrique subsaharienne