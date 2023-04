https://fr.sputniknews.africa/20230405/lisolement-de-la-russie-la-politique-pratiquee-par-le-monde-occidental-est-arrivee-a-ses-limites-1058411170.html

L’isolement de la Russie? "La politique pratiquée par le monde occidental est arrivée à ses limites"

L’isolement de la Russie? "La politique pratiquée par le monde occidental est arrivée à ses limites"

Malgré leurs efforts, les pays occidentaux n’arrivent pas à isoler la Russie, estime auprès de Sputnik Aymeric Chauprade, géopolitologue français. Sur la scène... 05.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-05T14:05+0200

2023-04-05T14:05+0200

2023-04-05T14:05+0200

russie

afrique subsaharienne

sergueï lavrov

occident

monde multipolaire

L’Occident cherche à empêcher les pays africains de prendre part au sommet Russie-Afrique en juillet prochain et à isoler Moscou, a déclaré le 4 avril le chef de la diplomatie russe.L’idée de l’isolation de Moscou est invalide, estime au micro de Sputnik le géopolitologue français Aymeric Chauprade. Les pays occidentaux pratiquent depuis longtemps la politique d’isolement des pays qui ne font pas exactement la politique qu’attend Washington, estime-t-il.Pour lui, il y a de multiples exemples qui montrent que la Russie n'est pas isolée et que "la politique de l'isolement pratiquée par le monde occidental est arrivée à ses limites".La position des pays occidentaux doit être repensée, insiste Aymeric Chauprade:Le rôle de l’AfriqueL’Afrique jouera un rôle essentiel dans le tournant vers le monde multipolaire, estime le géopolitologue.L’Occident doit assumer cette tendance et accepter que "les Africains qui ont pris en main leur avenir, leur souveraineté aient envie de diversifier leur politique étrangère et leurs intérêts".Aymeric Chauprade constate une diversification des acteurs en Afrique: la France, ainsi que la Chine, l'Inde et la Russie, y sont actifs.L’ancien député européen critique la position de Paris: "La politique africaine de la France n'a pas su voir ça, on n'a pas su anticiper ça. Elle fait face à un rejet massif en Afrique […]. C'est la réalité que vous voyez en Afrique de l'Est aujourd'hui". Alors que c’est "tout simplement le monde multipolaire [dans lequel il faut] accepter qu'un pays africain souverain ait le droit de commercer et de discuter avec de nombreux pays".De plus, le rôle essentiel de l’Afrique dans le tournant vers la multipolarité est conditionné par "des raisons d'abord démographiques", rappelle-t-il.

