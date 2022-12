https://fr.sputniknews.africa/20221229/la-russie-invite-a-son-sommet-tous-les-pays-africains-contrairement-aux-etats-unis-1057433332.html

La Russie invite à son sommet tous les pays africains, contrairement aux États-Unis

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s’est exprimé sur les modalités du sommet Russie-Afrique fixé pour l’été 2023. Il a critiqué le récent sommet que les États-Unis avaient tenu avec les leaders africains."Six ou sept pays n'ont tout simplement pas été invités, parce que leurs gouvernements sont arrivés au pouvoir illégalement, et non par le biais d'élections", a continué le ministre qui rappelle qu’en 2014 en Ukraine, le gouvernement est également arrivé au pouvoir "simplement avec un coup d'État sanglant".Le sommet États-Unis-Afrique s’est tenu du 13 au 15 décembre à Washington. Parmi une cinquantaine de pays africains, quatre n’ont pas été invités au sommet, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan. Les États-Unis ont expliqué leur refus de les inviter par le fait que l’Union africaine ne reconnaît pas ces dirigeants arrivés au pouvoir suite à des coups d’État.D'autres pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Washington, notamment l'Érythrée, n'ont pas été invités non plus.Les dirigeants zimbabwéen, ce dernier se trouvant sous sanctions américaines, et sud-africain avaient annoncé leur refus de participer pour différentes raisons.Sommet Russie-AfriqueEn été 2023, la Russie tiendra la deuxième édition de son Forum du Partenariat Russie-Afrique. Fixée à Saint-Pétersbourg, elle doit devenir "un nouvel élan" pour la collaboration russo-africaine, a récemment déclaré Oleg Ozerov, chef du secrétariat du forum.Début décembre, Vladimir Poutine a adressé une invitation au Président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré le Premier ministre de ce pays africain, en visite à Moscou. Parmi les autres pays africains ayant déjà reçu une invitation de la Russie au sommet figurent le Mali ou encore le Cameroun.Le premier sommet Russie-Afrique s’est tenu à Sotchi en 2019.

