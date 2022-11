https://fr.sputniknews.africa/20221112/sommet-russie-afrique-le-mali-recoit-une-invitation-officielle-1056796493.html

Sommet Russie-Afrique: le Mali reçoit une invitation officielle

Sur fond de regain d’intérêt mutuel entre la Russie et Mali, Bamako a reçu une lettre officielle avec une invitation à prendre part au deuxième sommet... 12.11.2022, Sputnik Afrique

L’ambassadeur de Russie au Mali Igor Gromyko a remis au ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop une lettre d’invitation pour le prochain sommet Russie-Afrique.Début octobre, lors d’un échange téléphonique, le Président russe avait déjà invité son homologue à ce sommet qui se tiendra en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. L’événement aura lieu presque quatre ans après sa première édition, en octobre 2019.L’intérêt mutuelLe 10 novembre, lors de la visite de l’ambassadeur de Russie au Mali, le chef de la diplomatie malienne s’est félicité des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, marquées par un regain d’intérêt mutuel à travers des visites de haut niveau et le renforcement de partenariats stratégiques dans plusieurs domaines, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères malien.De plus, Igor Gromyko a annoncé la visite prochaine en Afrique, y compris au Mali, du ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov. Les détails sur les dates exactes n’ont pas été communiqués.

