https://fr.sputniknews.africa/20221014/malgre-les-obstacles-le-deuxieme-sommet-russie-afrique-se-tiendra-en-juillet-2023--1056506523.html

"Malgré les obstacles", le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet 2023

"Malgré les obstacles", le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet 2023

Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, a déclaré vendredi le représentant spécial du Président russe pour le... 14.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-14T13:40+0200

2022-10-14T13:40+0200

2022-10-14T13:40+0200

russie

afrique

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104231/48/1042314880_0:214:3261:2048_1920x0_80_0_0_7878e7e1ad39f483e222c3d773ceea85.jpg

Dans un contexte d’intensification du dialogue tout azimut entre la Russie et le continent africain, la ville de Saint-Pétersbourg accueillera le 2e sommet Russie-Afrique l’année prochaine.La date, en juillet 2023, a été annoncée par Mikhail Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères.L’événement aura lieu presque quatre ans après sa première édition d'octobre 2019.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, international