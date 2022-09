https://fr.sputniknews.africa/20220906/le-deuxieme-sommet-russie-afrique-aura-lieu-a-lete-2023-1056092429.html

Le deuxième sommet Russie-Afrique aura lieu à l'été 2023

Le ministère russe des Affaires étrangères a dévoilé quand se tiendra le deuxième sommet Russie-Afrique. La rencontre aura ainsi lieu à l'été 2023, presque... 06.09.2022, Sputnik Afrique

La préparation du deuxième sommet Russie-Afrique a été ce 6 septembre à l'ordre du jour de la rencontre entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov et l'ambassadeur du Sénégal à Moscou Jean Baptiste Tine.L'événement est envisagé pour l'été 2023, selon le ministère russe.Exprimant toutes les deux leur volonté d'approfondir le dialogue politique et la coordination de leurs positions à l'Onu et sur d'autres plateformes internationales, les parties russe et sénégalaise ont touché certains aspects de la préparation du 2e sommet Russie-Afrique.

