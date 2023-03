https://fr.sputniknews.africa/20230316/moscou-les-etats-unis-et-lue-exigent-presque-darreter-les-contacts-avec-la-russie-1058209707.html

Moscou: les États-Unis et l'UE exigent presque d'arrêter les contacts avec la Russie

En prévision du sommet Russie-Afrique de juillet, Washington ne cesse de contacter les dirigeants africains pour les dissuader de coopérer avec Moscou, affirme... 16.03.2023, Sputnik Afrique

En prévision du deuxième sommet Russie-Afrique, les délégations des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne "assiègent" les leaders africains en exigeant presque d'arrêter la coopération avec Moscou, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur itinérant russe Oleg Ozerov.Une pression permanenteLe diplomate a rappelé dans ce contexte les propos de la ministre américaine des Finances Janet Yellen qui a dit avoir examiné les sanctions antirusses dans tous les pays qu'elle a visités lors de sa tournée africaine. De même que sa menace de réagir rapidement et résolument à toute violation de ces sanctions.Le premier sommet Russie-Afrique a eu lieu en octobre 2019 à Sotchi, dans le sud de la Russie. Le deuxième est prévu pour juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. En dépit des pressions de l’Occident, certains pays, dont le Soudan, la Mauritanie, le Tchad et l’Afrique du Sud, ont déjà confirmé leur participation au prochain sommet.

