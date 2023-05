https://fr.sputniknews.africa/20230530/sommet-russie-afrique-une-rencontre-des-presidents-russe-et-burundais-au-programme-1059604672.html

Sommet Russie-Afrique: une rencontre des Présidents russe et burundais au programme

La Russie et le Burundi se sont mis d’accord pour organiser une rencontre des Présidents des deux pays en marge du prochain 2e sommet Russie-Afrique qui aura... 30.05.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine mènera un entretien avec le Président burundais Évariste Ndayishimiye en marge du 2e sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg, a déclaré le chef de la diplomatie russe à l’issue des pourparlers avec le Président burundais, ce mardi le 30 mai.Un large éventail de propositions constructives sera mis sur la table lors de cet entretien, a annoncé le ministre.M.Lavrov s’est rendu ce mardi au Burundi après une tournée au Kenya. Il s’agit de la première visite du chef de la diplomatie russe dans ce pays depuis l’établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Gitega. Le ministre tiendra une série de réunions avec les dirigeants du pays dans la plus grande ville et ancienne capitale du pays, Bujumbura, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

