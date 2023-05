Moscou soutient l’intention de l’Afrique de gérer sa sécurité de manière autonome

"Nous pensons qu'il n'est pas normal que la paix et la sécurité en Afrique dépendent de l'aide irrégulière d'États et d'associations […] Les Africains connaissent mieux que quiconque la véritable nature et les causes profondes de l'instabilité dans leur région. Ils ont parcouru un long chemin dans la construction de l'architecture régionale de paix et de sécurité", a-t-il ainsi déclaré.