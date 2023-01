https://fr.sputniknews.africa/20230129/gbagbo-fait-une-proposition-a-la-cedeao-sur-la-lutte-contre-le-terrorisme-1057749559.html

Gbagbo fait une proposition à la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme

Gbagbo fait une proposition à la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme

Créer une brigade anti-djihadiste pour lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région sans faire appel à un contingent européen. C’est la... 29.01.2023, Sputnik Afrique

Au lieu de "donner des ordres méchants" à certains pays qui luttent contre les djihadistes, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) devrait créer elle-même une brigade anti-djihadiste dans l’Afrique de l’Ouest. Laurent Gbagbo, ex-Président de la Côte d’Ivoire, a fait cette proposition lors d’une visite à Bayota, dans le centre-ouest du pays, relate le site d’information Maliweb.L’ancien Président a assuré être contre les coups d’Étatsous toutes ses formes possibles, mais fait la remarque qu’au Mali et au Burkina, les autorités de transition bénéficient du soutien de la population. Il se dit choqué par le communiqué incendiaire pondu par la CEDEAO mettant en garde les nouveaux Présidents.Une solution à deux problèmesSelon M.Gbagbo, deux problèmes seront résolus avec la création de cette brigade. D’une part, celle-ci luttera contre le djihadisme et le terrorisme. D’autre part, elle permettra d’éviter de faire appel à des troupes européennes.Pour rappel, la CEDEAO avait décidé en décembre 2022, à Abuja, de créer une force régionale pour intervenir contre le djihadisme et les coups d’État. Plusieurs pays de la région font face à ce genre d’attaques. L'insécurité est un facteur déterminant dans les coups d'État militaires qui ont secoué la région depuis 2020, au Mali, au Burkina et, pour d'autres raisons, en Guinée. Les trois pays sont suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO.

