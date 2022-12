https://fr.sputniknews.africa/20221205/la-cedeao-decide-de-creer-une-force-regionale-face-au-djihadiste-et-aux-coups-detat-1057180055.html

La CEDEAO décide de créer une force régionale face aux djihadistes et aux coups d'État

La CEDEAO décide de créer une force régionale face aux djihadistes et aux coups d'État

Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé dimanche à Abuja la création d'une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le djihadisme, mais... 05.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-05T08:20+0100

2022-12-05T08:20+0100

2022-12-05T08:29+0100

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

djihadisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1056368893_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c28ae92ee7793e3b9df804ae98732f82.jpg

Les chefs des États membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ou leurs représentants se sont réunis en sommet à Abuja.Ils sont "résolus à établir une force régionale qui interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres", a-t-il déclaré.Plusieurs pays de la région sont en proie à la propagation djihadiste qui, partie du nord du Mali, a gagné le centre de ce pays, mais aussi le Burkina Faso et le Niger, et s'étend vers le sud et le golfe de Guinée.L'insécurité est un facteur primordial des coups d'État militaires qui ont secoué la région depuis 2020, au Mali, au Burkina et, pour d'autres raisons, en Guinée.Des responsables militaires de la région se réuniront dans la deuxième moitié de janvier pour discuter des modalités d'établissement de la force régionale, a dit M. Touray.Les dirigeants ouest-africains ont décidé pour le financement de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites, a-t-il dit sans plus de précisions.Ils se sont aussi penchés sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Les trois pays sont suspendus des organes décisionnels de la Cédéao.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), djihadisme