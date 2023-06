https://fr.sputniknews.africa/20230610/le-nigeria-prevoit-de-depasser-le-quota-petrolier-de-lopep-1059833905.html

Le Nigeria prévoit de dépasser le quota pétrolier de l'OPEP

Le Nigeria prévoit de dépasser le quota pétrolier de l'OPEP

La Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont (NUPRC) affirme que son objectif est de dépasser le quota de production de pétrole de...

Une augmentation du volume de production de pétrole brut et une diminution des vols d’or noir permettront au Nigeria de dépasser le quota de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), selon le directeur général de la Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont (NUPRC) Gbenga Komolafe.M.Komolafe a fait cette déclaration après que la production pétrolière du Nigeria a enregistré deux mois consécutifs de baisse en avril et mars. Ceci, après plusieurs mois de hausse.Réduction des vols de brut et encouragement de la productionLe patron de la NUPRC a signalé à la presse que la capacité actuelle de production de pétrole brut du pays était d'environ 2,2 millions de bpj, soit plus que le quota de l'OPEP.Il a fait état d’une augmentation, ces derniers temps, du volume de la production de pétrole brut et d’une diminution des vols.Quatrième producteur africain et 18e mondialLe Nigeria fait partie des quatre pays africains du top 20 mondial des pays producteur d’or noir, selon le classement du portail spécialisé Trading economics.Le premier producteur africain, selon le classement, est la Libye, suivie par l’Angola, l’Algérie et le Nigeria.Au niveau mondial, la Libye est 15e, l’Angola occupe la 16e place, l’Algérie et le Nigeria partagent la 18e et la 19e places du classement.Les leaders du classement mondial sont les États-Unis, Russie et l’Arabie saoudite.

