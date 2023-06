https://fr.sputniknews.africa/20230609/trop-tot-pour-parler-de-paix-entre-la-russie-et-lukraine-estime-le-chef-de-la-rpd-1059813854.html

"Trop tôt pour parler de paix" entre la Russie et l’Ukraine, estime le chef de la RPD

Un règlement pacifique entre la Russie et l’Ukraine n’est pas à l’ordre du jour, insiste auprès de Sputnik Denis Pouchiline, chef par intérim de la république... 09.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102297/44/1022974475_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_ecf86cc450ed65582229a11d378cd4d9.jpg

Les propositions de paix avancées par les pays africains ou la Chine sont "compréhensibles", juge dans une interview à Sputnik Denis Pouchiline, chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD). Située dans le Donbass, elle fait partie depuis fin 2022 de la Russie suite au référendum de septembre 2022.La mission africaine devra par ailleurs se rendre la semaine prochaine à Kiev, puis à Saint-Pétersbourg pour discuter séparément des possibilités de désescalade avec les leaders ukrainiens et russes.Les pays occidentaux dominent "dans l'incitation et la poursuite de ce conflit" et cela se voit dans leurs actions, par exemple l’envoi d'armements à l’Ukraine.Destruction d’un barrage hydroélectrique et contre-offensiveChez les autorités ukrainiennes, "le fil rouge est la destruction des infrastructures, surtout celles critiques", avance-t-il en analysant la destruction du barrage de Kakhovka dans la région de Kherson.Ce barrage, situé dans la partie contrôlée par l’armée russe, a été dynamité dans la nuit du 5 au 6 juin par les forces ukrainiennes.Concernant la contre-offensive des troupes ukrainiennes, Denis Pouchiline considère que les autorités de Kiev "ne tiennent pas compte des victimes, ne tiennent pas compte des pertes". Il s’attend à d’autres tentatives de percer la ligne de défense russe.Situation à ArtiomovskLes forces armées russes contrôlent totalement Artiomovsk (Bakhmout), libérée fin mai par Moscou.Selon lui, les forces armées de Kiev tentent néanmoins de progresser aux abords de la ville mais elles sont toujours stoppées.Reconstruction du DonbassDenis Pouchiline dresse de vastes projets de reconstruction des zones contrôlées par l’armée russe."Rien qu'à Marioupol, nous devons encore déminer et restaurer environ 100 entreprises", développe-t-il. Cette ville du Donbass a été libérée par l’armée russe en mai 2022.Concernant Soledar, connue pour son industrie de sel, il assure que l’extraction et la production seront restaurées. Cette ville a été libérée par les forces russes en janvier 2023.

2023

