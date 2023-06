https://fr.sputniknews.africa/20230608/des-militaires-ukrainiens-a-artiomovsk-de-la-desinformation-tranche-le-chef-de-la-rpd-1059799327.html

Des militaires ukrainiens à Artiomovsk? De la désinformation, tranche le chef de la RPD

Les forces armées russes contrôlent totalement Artiomovsk (Bamkhout), a déclaré le chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD), interrogé par... 08.06.2023

Les informations sur la "présence ukrainienne" à Artiomovsk (Bakhmout), reprise fin mai par l’armée russe, ont été fermement rejetées par le chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD) auprès de Sputnik.Selon lui, les forces armées de Kiev tentent néanmoins de progresser aux abords de la ville mais elles sont toujours stoppées par l’armée russe.Le chef de la RPD a aussi déclaré avoir fait le tour personnellement d’Artiomovsk. En outre, le vice-premier ministre russe, Marat Khousnoulline, s’y est également rendu pour évaluer la situation et les possibilités de reconstruction.D’après le responsable, Kiev utilise le même procédé que dans le cas de la libération de l’aéroport de Donetsk et de la ville de Soledar. Les Ukrainiens les "ont retenus dans les médias pendant encore très longtemps", alors qu’il n’y avait aucun soldat ukrainien.Situation à ArtiomovskDepuis la libération de la ville par l’armée russe le 20 mai, les troupes ukrainiennes ne cessent d’entreprendre des tentatives de réattaquer. Chaque jour, la Défense russe annonce repousser toutes leurs actions offensives aux abords de cette ville stratégique.Située dans le nord de la RPD, elle était un nœud ferroviaire important de ravitaillement des forces ukrainiennes dans le Donbass et un de leurs bastions défensifs les plus fortifiés.Les combats pour Artiomovsk se sont déroulés entre août 2022 et mai 2023.

