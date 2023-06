https://fr.sputniknews.africa/20230605/la-situation-a-artiomovsk-deux-semaines-apres-sa-liberation-1059726438.html

La situation à Artiomovsk deux semaines après sa libération

La situation à Artiomovsk deux semaines après sa libération

Sur les flancs d’Artiomovsk, dont la libération a été annoncée le 20 mai, la situation reste compliquée, la ville est constamment pilonnée par les troupes... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Denis Pouchiline, chef par intérim de la République populaire de Donetsk, a fait savoir que les militaires contrôlaient la situation sur les flancs de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout) pilonnée par les forces ukrainiennes qui en avaient été délogées.Selon lui, les frappes ininterrompues créent des obstacles au fonctionnement du service d’aide aux territoires libérés. À Artiomovsk, la tâche principale étant le déminage.Kiev n’abandonne pas l’idée de reprendre la villeLe 1er juin, Denis Pouchiline a annoncé que les troupes ukrainiennes tentaient de reprendre le contrôle de la ville, mais leurs tentatives ont été contrées par les militaires russes.Une concentration de troupes et d’armements ukrainiens avait été précédemment détectée aux environs des localités de Konstantinovka, Droujkovka et Tchassov Iar, au sud-ouest et à l’ouest d’Artiomovsk.La ville située dans le nord de la RPD était un nœud ferroviaire important de ravitaillement des forces ukrainiennes dans le Donbass et un de leurs bastions défensifs les plus fortifiés.Les combats pour la ville se sont déroulés entre août 2022 et mai 2023.

