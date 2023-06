Ce que pourrait faire Washington si Kiev échouait dans sa contre-offensive

https://fr.sputniknews.africa/20230609/ce-que-pourrait-faire-washington-si-kiev-echouait-dans-sa-contre-offensive-1059810087.html

Si les États-Unis ne sont pas satisfaits des fruits de l’offensive ukrainienne, ils peuvent stopper leur aide financière et pousser Kiev vers des solutions... 09.06.2023, Sputnik Afrique

Le futur soutien financier de l’Ukraine dépendrait de sa contre-offensive, écrit Politico en se référant à des hauts responsables américains qui gardent l'anonymat.Si ces résultats ne répondent pas aux attentes de Washington, les aides pourraient se tarir:En l’occurrence, les États-Unis opteraient pour des appels à une solution diplomatique accélérée, suggère le journal.L'anxiété grandit aussi à Washington alors que des Ukrainiens frappent le territoire russe, entraînant plusieurs avertissements sévères dans les coulisses diplomatiques.Interrogés par Politico, ces cinq officiels américains sont persuadés que c’est Kiev, ou du moins les forces pro-ukrainiennes, qui est responsable de l’attaque de drones contre le Kremlin et des explosions qui ont tué le correspondant de guerre Vladlen Tatarski et Daria Douguina, la fille du philosophe russe Alexandre Douguine.Il s'agit justement des mêmes conclusions auxquelles les autorités russes sont parvenues, en conformité avec les enquêtes pénales ouvertes.Prestige de BidenEn plus de cela, le succès ou la défaite de l’armée ukrainienne se refléterait également sur la réputation du Président Biden, poursuit Politico ,surtout à l’approche du sommet de l’Otan prévu en juillet en Lituanie.De son côté, le chef de l’État américain se dit certain d'avoir un "financement pour l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra".Moscou a averti l’Occident à de nombreuses reprises que les livraisons d’armes à Kiev font traîner en longueur le conflit et deviennent des cibles légitimes. Comme le soulignait le chef de la diplomatie russe, les États-Unis et l’Otan participent directement aux hostilités, non seulement par ces livraisons, mais aussi par la formation de militaires ukrainiens.

