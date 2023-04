https://fr.sputniknews.africa/20230403/meurtre-du-correspondant-de-guerre-tatarski-la-russie-qualifie-les-faits-dattentat-terroriste-1058392719.html

Meurtre du correspondant de guerre Tatarski: la Russie qualifie les faits d’attentat terroriste

L'explosion dans un café à Saint-Pétersbourg, dans laquelle a trouvé la mort le correspondant de guerre Vladlen Tatarski, est désormais considérée comme un... 03.04.2023, Sputnik Afrique

Le Comité d’enquête russe a qualifié ce 3 avril l’explosion dans un café à Saint-Pétersbourg ayant tué le correspondant de guerre Vladlen Tatarki d’attentat terroriste.L’instance dit également disposer de données montrant que cet attentat a été orchestré depuis le territoire ukrainien.Cette annonce intervient quelques heures après le même constat dressé par le Comité national antiterroriste russe.ArrestationUne suspecte de cette explosion été arrêtée en Russie. Elle se nomme Daria Trepova et, selon plusieurs témoignages et des vidéos, c’est elle qui a apporté la bombe.Elle est aussi une "fervente militante" de la Fondation anti-corruption*, établie par le blogueur d'opposition Alexeï Navalny, d’après le Comité national antiterroriste russe. Les enquêteurs mènent un interrogatoire visant à établir tout le réseau des personnes impliquées dans ce crime.ExplosionDimanche 2 avril, une explosion s'est produite dans un café situé dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg. La déflagration a eu lieu lors d'un évènement auquel participait le correspondant de guerre Vladlen Tatarski, qui couvrait l'opération militaire spéciale russe. Plus de 30 personnes ont été également blessées, dont plusieurs se trouvent toujours dans un état grave.Les forces de l'ordre ont évalué la puissance de l’explosif à 200 grammes d'équivalent TNT. D'après certains rapports, l'engin explosif se trouvait à l'intérieur d'une statuette offerte par la femme au correspondant lors de la soirée. Originaire de la ville de Makeïevka dans la région de Donetsk, Vladlen Tatarski avait 40 ans. Sa chaîne Telegram consacré au déroulement de l'opération russe en Ukraine comptait plus de 500.000 abonnés.*Organisation extrémiste interdite en Russie

