L'Afrique gagnerait beaucoup avec les BRICS et la Russie, selon un PDG gabonais

Depuis des mois, l’Afrique et la Russie se rapprochent, intensifiant leurs contacts diplomatiques et relations économiques. Alors que le chef de la diplomatie russe vient de terminer sa troisième tournée africaine depuis le début de l’année, "une nouvelle ère est en train de s’ouvrir pour l’Afrique", a estimé le directeur général de Fidelis EMF, dans une interview à Sputnik Afrique.Interagir avec les BRICSDes possibilités supplémentaires se profilent grâce à l’éventuelle coopération avec les BRICS, poursuit-il. En effet, c’est notamment en Afrique du Sud que Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré ses homologues des pays membres de cette organisation à laquelle de plus en plus de pays, y compris des États africains, affichent leur volonté d’adhérer.Sommet Russie-AfriqueD’ailleurs, les attentes concernant l’éventuel élargissement des partenariats sont fortes à l’approche du sommet Russie-Afrique, prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg. Notamment, des "résolutions fortes qui puissent aller dans le sens de l'accompagnement de nombreux pays africains qui veulent vraiment se développer", poursuit-il.Sanctions occidentalesLe patron de Fidelis EMF a critiqué les restrictions imposées par l’Union européenne et les États-Unis contre la Russie, car elles ont nécessairement un impact ailleurs:Par ces démarches, les auteurs des sanctions ne font que pousser le "ressentiment occidental en train de naître". S’il n’est pas encadré, il pourrait "se généraliser" dans la région, notamment "en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale".Comme ces sanctions produisent un impact direct sur le transport des céréales et des fertilisants russes vers le continent, beaucoup "comprennent parfaitement cette situation": c’est "un sentiment qui est partagé par pas mal d'hommes d'affaires africains", a noté Brice Alain Mbadinga.S’y ajoute le fait que le continent s’engage de plus en plus "dans le processus de développement et qu’il y a une prise de conscience qui est de plus en plus généralisée", a-t-il précisé.

