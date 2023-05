https://fr.sputniknews.africa/20230525/voici-ce-que-les-brics-offrent-a-lafrique-selon-une-economiste-russe-1059480002.html

Voici ce que les BRICS offrent à l’Afrique, selon une économiste russe

En intégrant les BRICS, les pays africains pourraient accélérer leur développement et maintenir des relations économiques avec certains États frappés par des... 25.05.2023, Sputnik Afrique

L’économiste souligne que les projets portés par les BRICS s’accélèrent et trouvent désormais des réalisations plus rapides, grâce par exemple à la Nouvelle banque de développement. Les pays africains pourraient y découvrir des opportunités économiques, notamment pour échanger avec les États victimes de sanctions occidentales, comme la Russie ou la Chine.Irina Abramova cite en exemple le cas de l’Afrique du Sud, qui a su s’intégrer harmonieusement aux BRICS et en tirer profit pour régler certaines difficultés économiques.Secouer le joug du dollarLes travaux des BRICS peuvent également permettre de trouver une alternative au dollar comme monnaie de référence planétaire. Nombreux sont ceux qui souhaitent aujourd’hui secouer le monopole du billet vert, en passant par des échanges en devises nationales par exemple, mais il faudra agir de concert, souligne Irina Abramova.L’idée de créer une monnaie commune aux BRICS a été évoquée à plusieurs reprises et sera encore au centre des débats lors du prochain sommet du groupe en août, avait rapporté en janvier dernier le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

