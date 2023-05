https://fr.sputniknews.africa/20230511/il-faut-tenir-compte-de-tous-une-monnaie-commune-des-brics-au-menu-de-leur-prochain-sommet-1059177103.html

"Il faut tenir compte de tous": une monnaie commune des BRICS au menu de leur prochain sommet

La mise en place d’une monnaie commune des BRICS sera probablement à l’ordre du jour du prochain sommet du groupe en août prochain en Afrique du Sud. "C'est... 11.05.2023, Sputnik Afrique

Les dirigeants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) s'apprêtent à discuter d’une monnaie commune pour défier la domination du dollar américain lors du prochain sommet en Afrique du Sud au mois d’août.Elle a cependant noté qu’elle ne cherchait pas à anticiper les discussions.Pourquoi ne pas utiliser d’autres monnaies au lieu du dollar?Les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis et les conflits géopolitiques ont fait grimper la valeur de la devise américaine et de toutes les matières premières qui y sont cotées, au détriment de la plupart des marchés émergents. Cela a stimulé les appels à des alternatives à l'utilisation du billet vert comme monnaie d'échange mondiale."La discussion sur une monnaie commune pour le bloc a été générée par les BRICS et d'autres pays qui se demandent pourquoi ils ne peuvent pas utiliser leur propre monnaie, au lieu du dollar américain, pour commercer", a signalé Naledi Pandor.Une influence positive sur les nations africainesLa perspective d’une monnaie commune des BRICS est vue d’un bon œil en Afrique du Sud, car elle profiterait à l’ensemble du continent."La monnaie de réserve alternative des BRICS pourrait avoir une influence positive sur les nations africaines. La plupart des pays africains sont des pays exportateurs de matières premières, en particulier de minerais, de pétrole et de produits agricoles", a récemment déclaré à Sputnik Ashraf Patel, chercheur du Global Dialogue Institute et membre du réseau de groupes de réflexion des BRICS d'Afrique du Sud.La volonté d’opter pour une monnaie des BRICS traduit l’intention de divers pays de se débarrasser de la dépendance au dollar, estime le représentant permanent de la Russie à l’Onu. Selon lui, la dédollarisation de l’économie mondiale est en marche et le dollar finira par céder sa place à une autre devise internationale.

